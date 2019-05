Kulturstrand 2019: Tägliches Kultur-, Kinder- und Sportprogramm und leckere Isardrinks

Am kommenden Freitag, 10.5.2019 eröffnet der Kulturstrand der urbanauten ein letztes Mal am Vater-Rhein-Brunnen und geht dann bis inkl. 10.8.2019

Dann gibt es wie gewohnt ein tägliches Kultur-, Kinder- und Sportprogramm organisiert von den urbanauten für alle Münchner*innen. Mit dabei ist auch wieder der langjährige Partner des Kulturstrandes Hermann Zimmer von Convivium.

Zudem findet am Kulturstrand an der Ludwigsbrücke genau eine Woche bevor in den Niederlanden die Wahllokale zur Europawahl 2019 öffnen am Donnnerstag 16.5.2019 von 21.00 – 22.30 Uhr ein großes Publikumslightpainting unter dem Motto #wehretdenanfängen #lights4europe statt, bei dem alle Kulturstrandbesucher*innen einen Zeichen für Demokratie, Menschenrechte und gegen Rechtsextremismus nach Europa senden.



Hier das weitere Kultur-, Kinder- und Sportprogramm. Die ersten drei Montage legt Sugar LaVerne von den “Omas gegen Rechts” auf – bei OMAS TANZEN GEGEN RECHTS. Dienstags spielen “Byklang” live am “Play me, I’m Yours” – Flügel “Loungemusik” für die Gäste des schönsten Outdoor-Wohnzimmers der Stadt. Mittwoch wird’s münchnerisch jazzig mit “Hello Gypsy” (live) rund um den Kontrabassisten Jürgen Reiter und “Mingus in Wonderland” (live) um den Kontrabassisten Jerker Kluge. An einigen Mittwochen gibt es dazwischen die Tramp Records Label Night mit Jazz- und Soulplatten vom Feinsten. An den Donnerstagen stellt uns Marco Böhlandt ein Booking Münchner Bands zusammen. Freitags eher funkig bei Vinyl Sundowner – Relax on Wax kuratiert von Sebastian Blanz (Krew/ Feelgood Selection/ Import Export) und Samstag eher elektronisch bei den Days at the Beach aufgestellt von Felix Adam (Mellowflex/ Harry Klein). Mo-Do gibt es an den Nachmittagen wieder Kinderprogramm vom und mit dem größten Münchner Breitensportverein MTV München von 1879 e.V. – dieser trägt auch wieder Mo-Do öffentliche Sportprogramme für Erwachsene bei.

Mehr gibt es demnächst hier.