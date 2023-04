Kulturtage in Bogenhausen vom 5. bis 7. Mai 2023

Im Stadtbezirk 13 – Bogenhausen, zu dem ebenso die Stadtviertel Oberföhring, Johanneskirchen, Englschalking, Denning, Daglfing und Zamdorf gehören, finden vom Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 7. Mai vom Kulturreferat organisierte Kulturtage statt: Unter dem Motto „Wir machen was“ gibt es an 42 verschiedenen Spielstätten im Stadtviertel Musik, Kabarett, Theater, Tanz, Lesungen, Ausstellungen, einen Infomarkt, Kinderprogramm und Aktionen sowie Führungen durch das Stadtviertel. Über 175 Vereine, Institutionen und Kreative des Stadtviertels beteiligen sich am Programm. Für alle Veranstaltungen gilt: Freier Eintritt!

Hauptveranstaltungsort ist am Samstag, 6. Mai der Platz vor dem Cosimabad: Von 10.30 Uhr bis 22 Uhr gibt es dort eine Open-Air-Bühne, einen Infomarkt und einen Biergarten. Die Vereine und Einrichtungen präsentieren sich mit einem bunten Programm: vom inklusiven Chor über Tanz und Theater, von Dudelsackmusik bis hin zum Seniorenchor ist hier Abwechslung pur geboten.

Um die musikalische Vielfalt im Stadtbezirk zu zeigen, wird am Sonntag, den 7. Mai nochmals eine Open-Air-Bühne, diesmal vor der Städtischen Musikschule, aufgebaut, auf der sich von 13.00 bis 20.15 Uhr weitere Musikgruppen präsentieren werden.

Ein Kabarett-Highlight der Kulturtage ist am Fr. 5. Mai um 19.30 Uhr im Gehörlosenzentrum zu sehen: Christl Sittenauer, die bereits Ensemblemitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft war und mit dem renommierten St. Prosper Kabarettpreis ausgezeichnet wurde, wird hier ihr neues Programm „Frauen sind keine Menschen“ präsentieren.

Einige der bekannten Spielorte im Stadtteil, wie die Münchner Stadtbibliothek Bogenhausen, der Bürgerpark Oberföhring, das Museum Villa Stuck oder das neue Areal „Prinz-Eugen-Park“ werden gleich an mehreren Tagen ein vielfältiges Programm anbieten.

In der Münchner Stadtbibliothek werden Vor- und Nachmittag mehrere Kinderprogramme angeboten, während man abends z.B. einen Vortrag über Peru, ein Improvisationstheater oder das Musikkabarett „Notenlos“ von Bastin Pusch und Andreas Speckmann genießen kann. Eine Ausstellung zeigt „Kunst in Bogenhausen“

Das Museum Villa Stuck ermöglicht den Besuch seiner Ausstellungen im Rahmen der Kulturtage bei freiem Eintritt und bietet zudem noch mehrere Führungen und Workshops an.

Im Bürgerpark Oberföhring sind Konzerte, Kunstausstellungen, Tanzvorführungen und Mitmachprogramm geboten. Mehrere Vereine, die im Bürgerpark angesiedelt sind, öffnen Ihre Türe für das Publikum.

Im Prinz-Eugen-Park lohnt es sich in jedem Fall am Samstag, den 6. Mai von 13.30 – 21.00 Uhr vorbeizuschauen: der 13er Kulturverein e.V. und GeQo eG bieten rund um den Maria-Nindl-Platz ein buntes Veranstaltungsprogramm an. Am Freitag kann man bereits ein Kinderkonzert, eine Lesung und eine Kinder-Improtheatershow besuchen.

Eine Besonderheit während der Kulturtage sind die Busrundfahrten in einem historischen Linienbus am Sonntag, bei denen man auf zwei verschiedenen Routen (Ost und West) durch Bogenhausen, Oberföhring, Johanneskirchen und Daglfing, Priel, Zamdorf touren kann. Roland Krack und Lothar Röth, Vorstandsmitglieder von NordOstKultur, begleiten die Touren und berichten dabei viel über die Stadtteilgeschichte und aktuelle Entwicklungen der Gegend.

18 weitere Führungen, z.B. durch das Prinzregententheater, die Villa Stuck, den Prinz-Eugen-Park, die Alte Ziegelei, den Arabellapark, sowie verschiedene Themenführungen werden angeboten.

Die bildende Kunst ist im Stadtviertel besonders umfangreich vertreten, was sich während der Kulturtage ebenfalls widerspiegelt: 17 verschieden Ausstellungen können besichtigt werden.

Mit den Kulturtagen bringt das Kulturreferat „Kultur für alle“ in das Stadtviertel. Gleichzeitig wird damit das große Engagement der zahlreichen Vereine und Institutionen vor Ort und ihr Beitrag zum Gemeinwohl aufgezeigt und gewürdigt. Kunst- und kulturell Interessierte, Heimatverbundene, oder Umtriebige, Alteingesessene oder Neuzugezogene, alle diejenigen, die das eigene oder benachbarte Stadtviertel und seine Historie, kulturelle Vielfalt oder Besonderheiten sowie seine Bewohnerinnen und Bewohner (neu) kennenlernen wollen, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Die Kulturtage werden durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München organisiert und finanziert sowie mit professioneller Veranstaltungstechnik ausgestattet. Die Kulturtage Bogenhausen werden gemeinsam mit dem Bezirksausschuss 13 veranstaltet.

Nähere Informationen zum Programm unter www.stadtteilwochen-muenchen.deKulturtage in Bogenhausen vom 5. bis 7. Mai 2023

Kostenlose Programmhefte liegen ca. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn in der Stadtinformation im Rathaus und bei zahlreichen beteiligten Institutionen im Stadtbezirk aus.