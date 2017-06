Kundgebung: Schützt unsere Schülerinnen und Schüler!

München, 01.06.2017. Mittwoch Morgen wurde Assif, ein Schüler aus einer Nürnberger Berufsschule verhaftet. Etwa 200 Mitschülerinnen und Mitschüler versuchten, die Abschiebung des jungen Afghanen zu verhindern. Erfolglos: Ihre Sitzblockade wurde von einem massiven Polizeiaufgebot mit Hunden und unter Schlagstockeinsatz aufgelöst.

Der politische Wille, Abschiebungen nach Afghanistan durchzusetzen, nimmt keinerlei Rücksicht, nicht auf die Betroffenen, nicht auf Mitschülerinnen und Mitschüler. Galten Schule und Ausbildungsplatz bislang als geschützte Orte, so gehört dies in Bayern nun offenbar der Vergangenheit an. Die Szenen von heute Morgen sind empörend und eines Rechtsstaates unwürdig!

Der Bayerische Kultusminister soll bestärkt werden, die Schulen als geschützen Raum zu verteidigen.

Donnerstag 1. Juni 2017 | 18.00 Uhr (s.t.)

Salvatorplatz (vor dem Kultusministerium)

Es rufen auf:

Bellevue di Monaco, Bayerischer Flüchtlingsrat, Schlau-Schule, Münchner Flüchtlingsrat, München ist bunt, Stadtschülerinnen-Vertretung, Münchner Schülerbüro, Jugendliche ohne Grenzen, hpkj, Verein für Sozialarbeit, AGABY, Netzwerk für Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayerne.V., Migrationsbeirat München, Bündnis Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie, Bayern SPD, Bündnis 90 – Die Grünen Bayern, Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Kulturraum e.V., die urbanauten, Kreisjugendring München Stadt und einige mehr.

Ihre Unterstützung als Podiumsteilnehmer bei der Kundgebung als haben bislang zugesagt

(Teilnehmerliste wird laufend aktualisiert)

Michael Stenger

(SchlaU-Schule)

Urban Priol

(Kabarettist)

Jassin Akhlaqi

(Jugend ohne Grenzen)

Ami Warning

(Musikerin)

Sepp Bierbichler

(Schauspieler)

Natascha Kohnen

(Vorsitzende der SPD bayern)

Gitti Hobmeier

(Schauspielerin)

Stephan Dünnwald

(Bayerischer Flüchtlingsrat)

Keno

(Musiker)

Dominik Krause

(München ist bunt)

Marina Lessig

(Münchner Freiwillige)

Stephanie Dachsenberger (Kreisjugendring München-Stadt)

Vroni Bittenbinder

(Musikerin)

Katharina Schulze

(Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag)

Carlo Kroiß

(DGB-Jugend Bayern)

Bernhard Baudler

(GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern)