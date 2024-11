Kunstinstallation in St. Stephan Sendling – Adventsmeditationen mit Illumination donnerstags im Advent

Adventsmeditationen und Christmette mit Illumination unter dem Sternenhimmel von St. Stephan Sendling

Zum zweiten Mal gibt es in St. Stephan im Advent ein Projekt mit dem Erzbistum München und Freising, das von Elisabeth Lutz des Kulturmanagements des Erzbistums zusammen mit der Pfarrei verwirklicht wird. Die Stephaner haben ein Jahr lang Sterne gefaltet, ausgeschnitten und geklebt. Es sind etwa 1000 Sterne zusammengekommen, die vom Künstler Nikolaus Pirchtner an die Decke der Kirche gehängt wurden.

„Wir fragten uns, wie wir es schaffen sollen, so viele Sterne zu falten“, erzählt Birgit Bernhard, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates von St. Stephan. „Aber als wir dann angefangen haben, wurde es zum Selbstläufer.“ So wurden bei jeder Gelegenheit Sterne angefertigt, wie beim Kirchencafé oder beim Sommerfest. Zudem falteten einige Gemeindemitglieder in Heimarbeit unzählige Sternenzacken, die dann bei Treffen des Sterne-Teams zusammengeklebt wurden. Das gemeinsame Basteln wurde zu einem schönen Austausch zwischen den Generationen, denn das Sternenbasteln begeisterte Groß und Klein.

„Zuerst wussten wir gar nicht, wo wir das ganze Papier für die Sterne hernehmen sollten“, berichtet Birgit Bernhard weiter. „Dann kam uns aber die Idee, die Sterne hauptsächlich aus abgelaufenen Broschüren, Plakaten und Papierresten anzufertigen. Da wurde uns erst einmal bewusst, wie viel Altpapier sich bei jedem ansammelt. Auf einmal hatten wir Unmengen von Papier zur Verfügung!“ Der Stephaner Himmel ist auf diese Weise ein nachhaltiges Projekt und zudem ist jeder Stern absolut einzigartig. Überzeugen Sie sich selbst davon und schauen zu den Öffnungszeiten der Kirche einfach vorbei (jeden Tag von 10 Uhr – 18 Uhr).

Eine besondere Beleuchtung des Sternenhimmels von St. Stephan (Zillertalstr. 47) gibt es bei den Adventsmeditationen, die donnerstags am 5.12. , 12.12. und 19.12. um 19 Uhr stattfinden. Thomas Rothfuß, der Kirchenmusiker von St. Stephan, wird diese Meditationen mit besinnlicher Klavier- und Orgelmusik musikalisch umrahmen. Im Anschluss gibt es einen netten Austausch am Feuer im Innenhof bei Glühwein, alkoholfreiem Punsch und Suppe.

Auch in der Christmette am 24.12. um 22.30 Uhr wird es eine besondere Beleuchtung des Stephaner Sternenhimmels geben.

Die Pfarrei St. Stephan lädt zu allen Gottesdiensten und zum Besuch der Kirche herzlich ein.

Do., 5.12. / Do. 12.12. / Do. 19.12., jeweils 19 Uhr

St. Stephan, Zillertalstr. 47, München-Sendling (U6 Partnachplatz) „Adventsmeditation unter dem Sternenhimmel von St. Stephan mit Illumination“

Im Anschluss Austausch am Feuer bei Glühwein, alkoholfreiem Punsch und Suppe

In Kooperation mit dem Erzbistum München und Freising

Eintritt frei