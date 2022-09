Kurios und einiges los – Sanitätsdienst auf Oktoberfest 2022

Die aktuellen Zahlen und Fakten vom ersten Wiesn-Tag in der Sanitätsstation:

Die ersten „Fahrgäste“ der Tragenstaffeln:

Das Oktoberfest 2022 ist vormittags ruhig gestartet. Zunächst wurde eine leichte Knieverletzung versorgt und anschließend aus ein Verletzung am Finger mit zwei Stichen genäht werde. Um 12:15 Uhr wurde ein Franzose Ende 30 mit der Tragenstaffel (Aicher Rettung Rikscha) eingeliefert. Dieser war ohne Alkoholeinfluss gestürzt. Da er Verletzungen am Kopf aufwies, war er um 12:40 Uhr der erste Patient der im Computertomographen auf der Wiesn untersucht wurde.

Um 14:07 Uhr wurde dann die erste hochalkoholisierte Person eingeliefert. Eine 20jährige Nürnbergerin, die anschließend vom Ärzte-Team medizinisch versorgt wurde. 14:31 Uhr war es, als schließlich der erste männliche „Fahrgast“ der alkoholisiert von einer Trangenstaffel der Aicher Ambulanz Union zur Sanitätsstation gebracht wurde. Ein 16 jähriger Münchner.

Söderbesuch:

Erstmals ist auch ein CT auf der Wiesn vorhanden. Computertomographie-Untersuchungen sind besonders dann unentbehrlich, wenn es auf jede Minute ankommt: So kann die CT bei schweren Unfällen in kürzester Zeit innere Verletzungen, Blutungen oder Knochenbrüche sichtbar machen und eine unverzügliche Behandlung ermöglichen. Auch bei Verdacht auf einen Schlaganfall ist die Untersuchungsmethode von großer Bedeutung. Bei Kopfverletzung kann aber auch z. B. durch Ausschluss einer Gehirnblutung, eine unnötige Klinikeinweisung verhindert werden. Daher trägt das CT erheblich zur Entlastung der Münchner Klinikinfrastruktur bei. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat gestern kurz vor dem Wiesn-Anstich den Computertomographen (CT) besichtigt, und wurde von Dr. Philip Kampmann, dem Chefarzt der Aicher Ambulanz Union über die Einsatzmöglichkeiten aufgeklärt.

Die seit 1985 bestehende Aicher Ambulanz Union ist medizinischer Dienstleister in München, Ober- und Niederbayern und beschäftigt derzeit rund 2.700 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Hierzu gehören neben Notfallrettung und Krankentransport beispielsweise auch der Mobility Service am Flughafen München, ferner diverse Impf- und Testzentren. Der Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest wird seit 2018 durch die AICHER AMBULANZ UNION sichergestellt.

Kuriosum des Tages:

Kurz nach 17:00 Uhr wurde eine südländischer Oktoberfestgast, Ende vierzig eingeliefert. Dieser war in eine Rauferei geraten. Neben einer Blutenden Nase und blutigen Flecken im Gesicht fehlten ihm zwei Schneidezähne. Zur Untersuchung weigerte er sich, den Mund zu öffnen. Zudem war die Sprechfähigkeiten durch den erhöhten Biergenuss deutlich eingeschränkt. Auf die Fragen der Ärzte nach Begleitperson, Notfallkontakt und Wohnort antwortete der Patient ausschließlich mit „Layla“. Ob es sich um seine Wiesn-Begleitung handelte oder ein Zitat aus einem Lied, konnte nicht festgestellt werden. Auch eine durchgeführte Röntgenaufnahme konnte nicht klären, ob sich der Zahnverlust bereits vor der Rangelei ereignet hatte. Die Zähne wurden nicht wiedergefunden. Vielleicht weiß Layla ja mehr.

NOGO des Tages:

Gegen 21:30 Uhr ereignete sich eine äußerst unschöne Situation. Ein Patient Mitte bis Ende 20, der sich nach Alkoholeinfluss zur Behandlung im Ruhebereich befand, griff unvermittelt und ohne Vorwarnung zwei Aicher-Sanitäter*innen an. Eine Frau und einen Mann trugen Kopfverletzungen davon – sie mussten den Dienst vorzeitig beenden. Die Polizei wurde hinzugerufen und führte den Patienten ab.