Kurioser Silvestereinsatz – Nackter Mann im Gleis

Am letzten Abend des Jahres 2021 (31. Dezember) musste die Bundespolizei im Bahnhof Stockdorf einen nackten 44-Jährigen vom Gleis holen. Gegen einen 19-jährigen, der den Mann im Gleis körperlich attackiert haben soll, wird ermittelt.

Gegen 19:40 Uhr am Silvesterabend meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn, dass am Bahnhof Stockdorf ein nackter Mann die S-Bahn Richtung Starnberg an der Weiterfahrt hindert. Der Unbekleidete stehe auf den Gleisen vor der S-Bahn.

Ersten Ermittlungen der Bundespolizei vor Ort zufolge stand ein 44-jähriger Nigerianer nackt im Gleis vor der ausfahrbereiten S-Bahn. Einer Gruppe Jugendlicher verließ wegen der langen Wartezeit die S-Bahn und ging zu dem „Gleisblockierer“. Ein 19-jähriger Deutscher aus der fünfköpfigen Gruppe begann den Mann, der in Krailling wohnt, zu beleidigen. Anschließend soll er zu dem 44-Jährigen ins Gleis gestiegen und ihn körperlich attackiert haben. Mehrere Begleiter sollen den 19-Jährigen zurückgezogen haben und flüchteten mit ihm.

Der Nigerianer lief daraufhin im Gleisbereich weg Richtung Starnberg. Rund 15 Meter hinter dem Bahnhof Stockdorf konnten Beamte den 44-Jährigen aufgreifen. Dieser war nicht ansprechbar, zitterte am ganzen Körper und zeigte eine Schaumbildung am Mund auf. Rettungskräfte verbrachten den 44-Jährigne zur Behandlung in ein Krankenhaus. Über die näheren Umstände seines Zustandes, und was das Verhalten ausgelöst hat, liegen der Bundespolizei bislang keine Erkenntnisse vor.

Beamte der Bayerischen Landespolizei konnten die fünf Jugendlichen bei Fahndungsmaßnahmen in Stockdorf aufgreifen. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 19-Jährigen aus Taufkirchen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der Bahnbetrieb war durch eine längere Sperrung des Bahnhofes Stockdorf beeinträchtigt; es kam zu Verspätungen im S-Bahnverkehr.