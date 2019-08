Kurvenfahrt – Motorradfahrer verliert die Kontrolle und prallt in den Gegenverkehr

Am Sonntag, 25.08.2019, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Cham mit seinem Motorrad Yamaha die Staatsstraße 2071 zwischen Kloster Schäftlarn und Hohenschäftlarn. In einer Rechtskurve geriet er ins Schlingen und kam so in den Gegenverkehr.

Hierbei prallte er gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkw BMW eines 48-Jährigen aus dem Landkreis München.

Der 19-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Motorrad und dem Pkw entstanden Sachschäden.

Die Fahrbahn war in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.