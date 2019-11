KYTES live am 28.02.2020 in der MS Utting, Muffathalle & Milla

© Propeller Music & Event GmbHKYTES ist eine preisgekrönte Independent Band aus München.

Die Geschichte von Michael Spieler, Timothy Lush, Kerim Öke und Thomas Sedlacek dreht und

windet sich bereits seit der Krabbelgruppe.

Seit der Schülerband machen die vier Münchner, in verschiedenen Konstellationen zusammen

Musik. In dieser Zeit haben die Münchner viel an ihrem Sound und Songwriting gearbeitet

und 2015 die ON THE RUN EP unter dem Milky Chance Label Lichtdicht Records released.

Das Debüt-Album “HEADS AND TALES” (2016) wurde bis dato mehr als 10 Mio. Mal gestreamt.

Nach mehr als 200 Shows u.a. bei internationalen Festivals, wie dem SXSW (US), Great Escape (UK) oder dem FM4 Frequency, begannen KYTES im Sommer 2017 die Arbeiten am nächsten Album zusammen mit dem Wiener Produzenten Filous.

Die Band gründete außerdem ihr eigenes Label “FRISBEE Records” und veröffentlichte im Januar 2019 die “FRISBEE EP“, darauf folgten ausverkaufte Shows von Hamburg bis nach Wien.

Triple M am 28.01.2020

Es wird gesungen, getanzt und gegroovt.

Eine wilde Mischung aus Diskokugeln, Pogo Kreisen und einer verschwitzten Partynacht.

Nach einer ausverkauften FRISBEE TOUR mit dem Grande Finale am PULS Open Air 2019, spielen KYTES am 28.02.2020, drei Konzerte an einem Tag in ihrer Hometown München.

Kombi-Tickets findet ihr bei Krasserstoff.de

Einzel-Tickets findet ihr bei Eventim.de