LaBrassBanda + Seiler und Speer 2020 – Für Immer Danzn-Tour 2020

Wenn sie die Bühne betreten, dann steht kein Tanzbein mehr still: Die Rede ist sowohl von den bayerischen Brass-Überfliegern LaBrassBanda als auch von den österreichischen Austropop GrößenSeiler und Speer. Nach ihrem sensationellen Erfolg am Münchner Königsplatz setzen die Künstler ihre gemeinsame Live-Präsenz nun fort. Erst im Juni hatten die beiden Acts die legendäre Location in der bayerischen Landeshauptstadt mit unglaublichen 20.000 Besuchern restlos ausverkauft, nun machen sie ein deutschlandweites Konzertereignis daraus. Am 10.12.20gastieren die beiden Bands in der Hamburger Sporthalle, am 15.12.20im Leipziger Haus Auensee und am 18.12.20 dann in der Münchner Olympiahalle.

Dabei schreibt jede der beiden Bands auch gerade getrennt voneinander ihre eigene große Erfolgsgeschichte: nach einer ausverkauften Show im Hamburger Stadtpark, bei der LaBrassBanda vor 4000 Besuchern bewies, dass sie längst kein rein bayerisches Phänomen mehr sind, arbeiten die Musiker um Sänger Stefan Dettl derzeit am neuen Album, das im Frühjahr 2020 erscheinen soll. Eine erste Single daraus wird inwenigen Tagen erscheinen. Sie trägt den Titel „Danzn“ und gilt als der derzeit heißeste Anwärterdarauf, der Wiesn-Hit 2019 zu werden. Das aktuelle Album von Seilerund Speer, „Für Immer“ erschien im Juli und erreichte binnen nur einer Verkaufswoche Goldstatus. Die Österreicher knüpfen damit nahtlos an ihre Erfolgssingle „Ham kummst“ an, mit der ihnen der deutschlandweite Durchbruch gelang. Mehr als 37 Millionen Clicks hat der Song mittlerweile bei youtube.

LaBrassBanda – ein unverwechselbarer Sound durcheinenMusikgenre-MixvonSka, Reggae, Rock, Techno, Rap und Soul,den die Chiemgauer mit ihren Blasinstrumenten zum Besten geben.Es macht nicht nur Spaß, die Jungs barfuß auf der Bühne zu erleben, sondern man freut sich, mit dieser energiegeladenen Band mitfeiern zu können.

Schauspieler und Kabarettist trifft auf Gitarrenspielenden Filmemacher! Eingängiger Mundart-Pop und Lässigkeit von Seiler und Speer, die nicht zu übertreffen sind. Eigentlich wollten sie nur ein paar nette Austro-Pop-Songs zwecks musikalischer Untermalung ihrer erfolgreichen „Horvathslos“-Serie aufnehmen. Der Rest ist Geschichte –und diese wird konsequent weitergeschrieben.

Im Dezember 2020 schicken sich die beiden Bands also an, ihre bayerisch-österreichische Lebensart in den Norden, Osten und Süden der Republik zu tragen. Drei Shows, die eine einzige, große Party zum Mitsingen, Mitklatschen und, um die Worte von LaBrassBanda und ihrem nächsten großen Hit zu wählen, zum -Danzn. Kein Wunder, dass die Shows unter dem Motto „für immer Danzn“ stehen.

LaBrassBanda & Seiler und Speer

Double Headliner Konzerte

“Für immer Danzn Tour 2020”

10.12.20 Hamburg, Sporthalle

15.12.20 Leipzig, Haus Auensee

18.12.20 München, Olympiahalle

Tickest für München: www.muenchenticket.de