Laced Up Store im Forum Schwanthalerhöhe eröffnet

Ein voller Erfolg für das FORUM SCHWANTHALERHÖHE und die Betreiber des Pop-Up-Stores LACED UP. Die urbane Streetwear & Sneakerkultur erhielt am Samstag den 08.02.2020 Einzug in das Einkaufscenter FORUM SCHWANTHALERHÖHE. Der Store verkauft seit Samstag Schuhe und Bekleidung bekannter Kollaborationen die sich nicht nur in der Szene zu großen Namen entwickelt haben, sondern auch im Mainstream angekommen sind. Dior x Nike Jordan, LV x Supreme oder Prada x Adidas werden dieses Jahr wohl noch mehr Anerkennung gewinnen.



Am Samstag warteten die ersten Kunden schon um 06:00 Uhr vor den Türen des FORUM SCHWANTHALERHÖHE um sich für die Eröffnung anzustellen und die besonderen Stücke zu ergattern.

Zur Eröffnung um 12:00 Uhr bildeten sich zu beiden Seiten des Geschäfts lange Schlangen und die Spannung erhöhte sich.

Begleitet wurde das ganze Event mit verschiedenen besonderen Aktionen, Stars aus der Szene und Interaktion der Ladenbesitzer mit den Besuchern vor Ort. Bekannte DJs wie die „Crux Pistols“ begleiteten das Event musikalisch bis zum Ende. Außerdem sorgten Influencer wie Willy Iffland und Justin Fuchs für Ausnahmezustand bei den Besuchern. Angekündigt wurden die beiden nur über Social-Media-Kanäle was dafür ausreichte, dass sich die Nachricht der Eröffnung schnell deutschlandweit herumgesprochen hatte.

Einer Auswertung des Forum Schwanthalerhöhe nach waren rund 4500 Besucher nur zur Eröffnung da. Centermanager Lars Sammann und Storemanager Ante Duilo sind beide sehr zufrieden mit der Eröffnung und dem gesamten Ablauf.

„So eine erfolgreiche Eröffnung hätte keiner von uns erwartet und wir freuen uns auf eine weitere gemeinsame erfolgreiche Zeit mit dem FORUM SCHWANTHALERHÖHE. Seit Samstag ist auch unser Online Shop eröffnet mit dem wir unseren Kunden welche nicht aus München kommen die Möglichkeit geben unsere Ware zu kaufen“, erklärt Ante Duilo, Storemanager des LACED UP. Lars Sammann, Centermanager des Forum Schwanthalerhöhe teilte dazu mit: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team von LACED UP und freuen uns auch mitteilen zu können, dass die LACED UP Messe dieses Jahr am 03.05.2020 bei uns im Center stattfindet.“