Lachen, Schlemmen, Staunen: „Hullis“ feiert furiosen Start in München!

Hereinspaziert ins Vergnügen hieß es vergangenen Abend für rund 500 Erlebnis- und Kulinarikfans, darunter zahlreiche prominente Gäste, Medienvertreter und Partner. Die glücklichen Gastgeber Richard Matthes und Sven Pawlitschko feierten mit einem Feuerwerk an Artisten ihren wahrgewordenen Traum eines neuen Dinnershow-Spektakels für die bayerische Hauptstadt.

Die Erlebnisswelt HULLIS – Comedy. Dinner. Show. eröffnete heute Abend offiziell ihre Pforten am Messegelände München-Ost mit einem spektakulären Presse- und VIP-Abend. Zu den prominenten Gästen zählten Clemens Baumgärtner, Roberto Blanco, Markus Blume, Saina und Manuel Cortez, Amanda da Gloria, Vanessa Eichholz, Francis Fulton-Smith, Maximilian Gehrlinger, Eva Grünbauer, Julia Haupt, Sonja Kiefer, Martin Krug, Patrick Lindner, Jule Ronstedt, Alana Siegel, Christina Tomczyk Surer, Linda Vaterl, Gräfin Anja und Graf Konstantin von Keyserlingk, Sylvia Walker u.v.m. Unter dem Motto „Dein Lachen ist unser Hauptgang“ bewies die neue Produktion, dass sie mehr als nur eine Dinnershow ist: Über vier Stunden wurde das Publikum aus dem Alltag hinaus in eine eigene, opulente Sphäre aus Artistik, Kulinarik und Magie entführt.

Ein wahrgewordener Traum von Zelt und Bühne

Hinter dem Projekt steht Richard Matthes, Eigentümer von Bavaria Zelte. Seine Leidenschaft gilt dem Zusammenspiel von Raum, Licht und Leben und so hat er in den vergangenen Jahren unzähligen Menschen ein Dach über dem Kopf gegeben – Geflüchteten, Festgästen, Träumern. Als er eines Abends beim Essen in seinem Lieblingsrestaurant Acquarello saß, gegenüber dem vielfach ausgezeichneten Spitzenkoch Mario Gamba und dem sprühend charmanten Comedymoderator Sven Pawlitschko, geschah etwas Magisches und die Idee zu einem sinnlichen Gesamterlebnis aus Humor, Kulinarik und Herz war geboren. Mit HULLIS hat sich der Zeltbauer einen lang gehegten Lebenstraum erfüllt. Sein eigens konzipiertes Spiegelzelt ist

inspiriert von der Eleganz der 1920er Jahre mit funkelnden Spiegeln, handverzierten Holzintarsien, leuchtenden Samtvorhängen und heimeligen Logen. Zugleich handelt es sich um eine wahrhaftige technische Meisterleistung, ein nagelneu erschaffenes Spiegelzeit mit säulenfreier Sicht auf die Bühne. Das Gesamtkonzept ergibt eine intime und zugleich spektakuläre Umgebung, die an ein modernes Märchen erinnert.

Sven Pawlitschko, der in der Branche als einer der erfahrensten Dinnershow-Regisseure Deutschlands gilt, zeichnet für das operative Management und die künstlerische Leitung verantwortlich. Voller Stolz resümiert er den Abend: „Die Resonanz ist überwältigend. Wir haben hier in München eine neue, unverwechselbare Marke unter den Dinnershows etabliert, die auf höchste Qualität, emotionale Tiefe und überraschende Erzählweisen setzt.“ Richard Matthes ergänzt zustimmend: „HULLIS ist nicht einfach nur eine Show – es ist eine Hommage an die Freude und an den Mut, Visionen in Wirklichkeit zu verwandeln. Denn hier gilt: Taten folgen auf Worte.“

Kulinarik auf Sterne-Niveau

Ein besonderes Highlight ist das exquisite 4-Gänge-Menü, komponiert von Starkoch und HULLIS‘ kulinarischem Gastgeber Mario Gamba. Die Gäste schwärmten von der mediterranen Raffinesse und der geschmackssicheren Eleganz der Kreationen, die Gambas Handschrift trugen – fein und zugleich zugänglich für ein breites Publikum – auf Wunsch auch vegetarisch und für Kinder angepasst. Die Speisen bildeten eine perfekte Symbiose mit der Show und unterstrichen den hohen Qualitätsanspruch des gesamten Abends. Serviert werden die Gerichte von aufmerksamen Gastgebern, die einen Mix aus Charme, Witz und Professionalität an den Tag legen. „Mit meinem Menü wollte ich nicht einfach nur Sterneküche auf den Teller bringen, sondern eine perfekte Symbiose mit der Show eingehen und den gesamten Abend zu einem unvergesslichen Fest für alle Sinne machen. Ich freue mich, dass wir mit der Verbindung von hoher Kochkunst und herzlicher Gastfreundschaft heute Abend ein breites Publikum auf höchstem Niveau begeistern konnten“, beschreibt Mario Gamba seinen Anspruch, Genuss zu einer ganzheitlichen Erfahrung zu machen.

Künstlerische Höchstleistung und feinster Humor

Die Show selbst überzeugte mit einem Feuerwerk an Talenten und Weltklasse-Artistik: Atemberaubende Darbietungen internationaler Top-Darsteller wie von Crossed Wheel Duo 2Zeno Marie-Even und Jonathan, Sandmalerin Natalya Netselya, Vogelmagier Sergey Stupakov, Trapezkünstlerin Annika oder dem Artistinnen-Trio Konjowochu sorgten für staunende Gesichter und zeigten visuelle Opulenz und emotionale Tiefe. Die extra gecasteten Top-Comedians mischten sich unter das Publikum und lieferten humoristische Einlagen, die das Versprechen des Mottos vollends einlösten. Die Interaktion und der herzhafte Witz schufen eine einzigartige, lockere Atmosphäre. Untermalt wurde das mehrstündige Programm von stimmiger Live-Musik: Die sechsköpfige HULLIS-Band, bestehend aus namhaften Profimusikern, lieferte den stimmungsvollen Soundtrack des Abends – von energiegeladen bis dezent begleitend. Zum krönenden Abschluss performte Sänger Roberto Blanco mit seinem Kultsong „Ein bisschen Spaß muss sein“.

Der gelungene Auftakt am 6. November markiert den Start einer über 70-tägigen Spielzeit bis zum 14. Februar 2026. HULLIS ist damit die neue Anlaufstelle in München für Paare, Freunde, Kolleginnen und Kollegen oder Gäste internationaler Messen, die ein unvergessliches Erlebnis voller Sinnesfreuden suchen. Durch das modulare Raumkonzept lässt sich das HULLIS-Zelt auf verschieden Gruppengrößen von 50 bis zu 600 begeisterten Gästen anpassen.

Tickets für die HULLIS Dinnershow sind online auf HULLIS.de erhältlich.

Weitere Informationen zu HULLIS unter: hullis.de