Lahav Shani ab 2026 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker

Lahav Shani wird ab der Konzertsaison 2026/2027 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Das hat der Stadtrat heute auf Vorschlag des Orchesters beschlossen. Oberbürgermeister Dieter Reiter und Lahav Shani unterzeichneten den Vertrag, der eine fünfjährige Laufzeit vorsieht. „Die Münchner Philharmoniker mit ihrer Tradition und ihrem Renommee haben sich verjüngt und wecken eine neue Begeisterung für Klassik. Dazu passt Lahav Shani absolut perfekt“, betont OB Dieter Reiter. „Danke für das Vertrauen in mich! Mit den Münchner Philharmonikern habe ich bereits zwei großartige Projekte realisiert. Das Orchester ist modern, neugierig und unglaublich klangschön. Es ist für mich eine Ehre, gemeinsam mit den Musiker*innen die Zukunft zu gestalten. Ich freue mich auf München und komme auch schon vor 2026 regelmäßig gerne hierher“, erklärt Lahav Shani.

„Er ist einer von uns“, sagt die Sprecherin des Orchestervorstands, Alexandra Gruber. Die Musiker*innen haben mit ihm eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erlebt, die die gemeinsame Entwicklung von Ideen ermöglicht. Er identifiziert sich bereits jetzt mit dem Orchester. „Lahav Shani ist ein nahbarer Mensch“, erklärt Gruber, „nicht nur für uns Musiker*innen, sondern auch für unser Publikum.“ Im Sommer 2024 dirigiert Shani die Münchner Philharmoniker bei „Klassik am Odeonsplatz“. Die Aufbruchstimmung der Münchner Philharmoniker setzt sich also fort. Sie begann mit dem Umzug aus dem Gasteig in die Isarphilharmonie – die aktuelle Spielzeit firmiert unter dem Titel „Verwandlungen“. Als Teil dieses Prozesses ist die neueste Personalie Lahav Shani anzusehen: Sein Alter verspricht Neugier und Frische, seine Erfahrung musikalische Exzellenz und Stabilität – neben dem Spätromantischen wird er mit seinen Münchner Philharmonikern auch andere musikalische Welten erkunden.

Lahav Shani (34) bringt einen großen musikalischen Erfahrungsschatz mit. Seit 2018 leitet er das Rotterdam Philharmonic Orchestra als jüngster Chefdirigent und in der Nachfolge von Yannick Nézet-Séguin. 2020 übernahm der in Tel Aviv geborene Shani auch die Position des Chefdirigenten des Israel Philharmonic Orchestra und folgte Zubin Mehta nach. Seine steile Karriere startete Shani, der seit seinem Studium eine enge Bindung zu seinem damaligen Mentor Daniel Barenboim hat, nachdem er 2013 den Internationalen Dirigentenwettbewerb Gustav Mahler in Bamberg gewann. Er gastiert regelmäßig unter anderem bei den Wiener Philharmonikern, den Berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem London Symphony Orchestra, dem Boston Symphony Orchestra sowie dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Neben seinen Dirigiertätigkeiten ist er genauso als Pianist aktiv, spielt Kammermusik mit hochkarätigen Kolleg*innen, dirigiert vom Klavier aus und spielt professionell Kontrabass.

Kulturreferent Anton Biebl: „Lahav Shani passt als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker hervorragend zu uns. Er wird für die Münchner Kulturlandschaft und darüber hinaus seine Kontrapunkte setzen. Wir freuen uns auf einen begnadeten Dirigenten und Instrumentalisten.“

Intendant Paul Müller: „Die Münchner Philharmoniker freuen sich, ihre Geschichte mit Lahav Shani als Chefdirigenten weiter fortschreiben zu können. Das Orchester steht seit jeher für Tradition, Emotion und Neugierde – und nicht zuletzt diese Werte verbinden uns miteinander. Es wird uns eine große Freude sein, gemeinsam mit Lahav Shani unvergessliche Konzerterlebnisse in München und der Welt zu kreieren.“