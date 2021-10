Laim: 15-Jähriger überfallen und beraubt

Am Montag, 18.10.2021, gegen 19:25 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Fahrrad im Bereich Ilmmünsterstraße Ecke Aindorferstraße. Zwei Unbekannte stellten sich ihm in den Weg und forderten ihn auf abzusteigen. Danach forderte ein Täter den 15-Jährigen auf sein Geld herzuzeigen und drohte ihm mit Gewalt, sollte er dieser Aufforderung nicht nachkommen.

Der 15-Jährige übergab daraufhin seinen Rucksack. Dieser wurde durch den unbekannten Täter durchsucht und der Geldbeutel wurde entnommen. Gleichzeitig hielt der zweite Täter den 15-Jährigen fest. Im Anschluss flüchteten beide Täter die Ilmmünsterstraße in Richtung Zumbuschweg.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.