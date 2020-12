Laim: Aggressiver Ladendieb verletzt mehrere Personen

Am Montag, 30.11.2020, gegen 18:10 Uhr, entwendeten ein 32-jähriger Deutscher ohne

festen Wohnsitz und eine bislang unbekannte Täterin in einem Supermarkt am

Willibaldplatz mehrere Waren (Nahrungsmittel und Tabakwaren). Hierbei konnten sie

durch einen Mitarbeiter gesehen werden. Dieser verfolgte die beiden bis zu einer

nahegelegenen Trambahnhaltestelle. Dort sprach der Mitarbeiter sie auf die Tat an,

woraufhin der 32-Jährige ihn umstieß, so dass dieser auf den Hinterkopf fiel und sich

verletzte.

Kurz darauf flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Sie konnten von Zeugen und dem

Mitarbeiter ergriffen und den bereits verständigten Polizeibeamten übergeben werden.

Gegenüber der Streifenbesatzung der Bereitschaftspolizei war der 32-Jährige äußerst

aggressiv und musste deswegen fixiert werden. Bei der Festnahme trat er einem

Polizeibeamten an dessen Knie und verletzte ihn hierdurch. Er blieb aber weiterhin

dienstfähig. Für den verletzten Mitarbeiter wurde ein Rettungswagen gerufen, der ihn in

ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung brachte.

Während der Festnahme gelang es der Mittäterin unerkannt zu flüchten. Gegen den 32-

Jährigen wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Die

weiteren Delikte bedürfen noch der Abklärung. Er wird einem Ermittlungsrichter im

Polizeipräsidium München zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die flüchtige Mittäterin wurde wie folgt beschrieben:

Schulterlange Haare, südländisches Erscheinungsbild; trug eine schwarze Jacke, eine

schwarze Damenhandtasche; hat evtl. eine Tätowierung an der linken Hand

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Kommissariat 61 hat die Ermittlungen übernommen.