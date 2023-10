Laim: Balkon in Flammen

Stöberlstraße – Die Feuerwehr München ist am Freitagmittag zu einem Brand auf einem Balkon in Laim alarmiert worden.Die Wohnung wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Flammen auf einen Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Die Flammen schlugen dabei so hoch, dass die Gefahr eines Übergreifens auf das darüberliegende Stockwerk bestand.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie bereits die starke Rauchentwicklung im rückwärtigen Bereich des Hauses sehen. Über den Innenhof leiteten sie sofort die ersten Löschmaßnahmen ein. Weitere Einsatzkräfte stellten auch eine leichte Verrauchung des Treppenhauses sowie piepsende Rauchmelder fest. Deshalb wurde ein weiterer Löschangriff über das Treppenhaus eingeleitet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es wurden weitere Wohnungen über dem Brandherd kontrolliert. Dort wurden teilweise auch leichte Verrauchungen festgestellt. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude anschließend entraucht.

In der Wohnung des Brandbalkons war durch die Hitzeentwicklung bereits die Terrassentür komplett zerstört, sodass sich in der Wohnung eine massive Verrußung befindet. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.