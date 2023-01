Laim: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag, 17.01.2023, verständigte eine Anwohnerin den Polizeinotruf 110, da in ihrer Abwesenheit in ihr Haus in Laim eingebrochen worden war.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gelangten zwischen 15:30 Uhr und 18.30 Uhr in die Innenräume, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Agricolastraße, Valpichlerstraße und Stroblstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.