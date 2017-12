Laim: Einbruch in Kiosk – Mehrere Hundert Zigarettenstangen geklaut

München, 15.12.2017. In der Zeit von Mittwoch, 13.12.2017, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 14.12.2017, 05.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter mittels eines unbekannten Werkzeuges in einen Kiosk in der Gotthardstraße in Laim ein.

Im Anschluss wurden aus dem Laden mehrere Hundert Zigarettenstangen entwendet. Zum Abtransport dürften eigens Behältnisse mitgeführt worden sein.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gotthardstraße (Laim) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.