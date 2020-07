Laim: Flammen in Baugrube

Eine starke Rauchentwicklung und hohe sichtbare Flammen wurden von mehreren Anrufern am Donnerstagabend bei der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet. Daraufhin wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr an die Einsatzstelle beordert. Als die Einsatzkräfte in der Landsberger Straße ankamen, stellten sie fest, dass eine Pumpe, welche Grundwasser aus der Baugrube pumpen sollte, in Vollbrand war und Isolationsmaterial auf einer Länge von etwa acht Metern entzündet hat.

Nachdem die Einsatzkräfte sich mit Bolzenschneidern Zutritt zur Baustelle verschaffen konnten, ging ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in die Baugrube. Das Feuer konnte danach zügig gelöscht werden. Zur Höhe des Sachschadens kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.