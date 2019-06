Laim: Pkw-Fahrer missachtet Rotlicht, zwei Personen verletzt

Am Dienstag, 25.06.2019, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 76-jähriger Münchner mit seinem Pkw VW auf der Wotanstraße Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Landsberger Straße wollte er diese gerade überqueren. Die Ampel zeigte für ihn Rot.

Zur selben Zeit fuhr ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit seinem Pkw BMW die Landsberger Straße in Richtung Pasing. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 33-jährige Ehefrau und die beiden Kinder.

Der 76-Jährige fuhr trotz Rotlicht in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde der 76-Jährige verletzt. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 33-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige Pkw-Fahrer und seine beiden Kinder blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Landsberger Straße in Richtung Pasing für ca. eine Stunde gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.