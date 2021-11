Laim: Trickdiebstahl durch angebliche Polizeibeamte

Am Mittwoch, 17.11.2021, zwischen 11:00 Uhr und ca. 13:00 Uhr, kam eine über 80-

Jährige vom Einkauf zurück zu ihrer Wohnung im Bereich der Friedenheimer Straße. Hier

wurde sie von zwei Männern angesprochen. Diese gaben sich als zivile Polizeibeamte

aus und konnten die über 80-Jährige davon überzeugen, dass bei ihr zuhause

eingebrochen wurde.

Die gutgläubige Seniorin ließ beide Männer in die Wohnung. Hierbei schafften es die

unbekannten Täter mehrere Tausend Euro Bargeld an sich zu nehmen. Danach flüchteten

sie in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, breit gebaut, auffallend großes Gesäß, sehr

kurze Haare, runde Nase, sprach Hochdeutsch; trug eine dunkle Hose und ein helles

Hemd

Täter 2:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, kurze, graue Haare, sprach Hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten unechter Polizei- oder Kriminalbeamter.

Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises.

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre

in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw.

Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch

einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen

Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen!

Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!