Laim: Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte

Am Donnerstag, 09.02.2023, gegen 14:45 Uhr, kam eine über 70-Jährige vom Einkaufen zurück in ihre Wohnung. An der Haustüre wurde sie von zwei unbekannten Männern angesprochen. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und sie zeigten der Frau eine Art Dienstausweis.

Unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde verschafften sie sich Zutritt in die Wohnung. Hier führten sie eine vermeintliche Durchsuchung durch und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Geldbörse. Als einer der beiden Täter der über 70-Jährigen den Weg in ein Zimmer versperrte, in dem der zweite Täter vermeintlich das Bargeld entwendete, wurde sie misstrauisch und schubste einen der beiden Täter weg um in das Zimmer zu gelangen. Als sie nach ihren Ersparnissen sah und dann abermals zu den Tätern gehen wollte, waren diese bereits nicht mehr in der Wohnung.

Über einen Nachbarn verständigte sie den Polizeinotruf 110. Hierauf wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Diese führte nicht zur Ergreifung der beiden Täter.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,80 m groß, osteuropäisches Aussehen, stämmige Figur, sehr rundes Gesicht, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose, schwarze Wollmütze, zeigte eine Art grünen Polizeiausweis vor, nannte sich Radovic

Täter 2:

Männlich, 1,80 m groß, osteuropäisches Aussehen, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarze Hose, schwarze Wollmütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mitterhoferstraße, Agnes-Bernauer-Straße, Siglstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!