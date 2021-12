Laim: Über 20.000 Euro in Wohnung gefunden

Bereits am Mittwoch, 15.12.2021, meldete sich bei einer Polizeiinspektion ein 44-Jähriger telefonisch und teilte einen Bargeldfund in der neu gemieteten Wohnung mit.

Beim Bezug der Wohnung fiel ihm hinter einer Heizung ein Umschlag auf, der an die Vormieterin adressiert war. In dem Umschlag befand sich eine hohe Menge an Bargeld, welches er schließlich zur Polizeiinspektion brachte.

Dort wurden über 20.000 Euro gezählt und in Erfahrung gebracht, dass die 61-jährige Vormieterin inzwischen unter Betreuung steht. Ihr Betreuer konnte erreicht werden und nach Vorlage einer gerichtlichen Bescheinigung das Bargeld übergeben werden. Das Geld wird auf das Konto der 61-Jährigen eingezahlt und über den Finderlohn entschieden.