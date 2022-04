Laim: Überfall auf Wettbüro

Am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 18:20 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Wettbüro in Laim und hielt hierbei eine Schusswaffe in der Hand. Im Anschluss forderte der unbekannte Täter einen anwesenden Kunden auf, sich niederzulegen, ging zum Tresen und forderte den anwesenden Angestellten des Wettbüros auf, ihm Bargeld auszuhändigen.

Dieser, ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München, übergab dem unbekannten Täter das in der Kasse befindliche Bargeld. Der Täter verstaute dieses in einer von ihm mitgebrachten Tüte und entfernte sich in der Folge fußläufig in Richtung Laimer Platz.

Daraufhin verständigte der Angestellte den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als zehn Streifen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte)

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 18 – 20 Jahre, ca. 180 cm; bekleidet mit neongelber Sturmhaube, schwarzer Jogginghose, schwarzer Turnschuhe, oliv-braun-farbene Jacke, bewaffnet mit schwarzer Pistole

Zeugenaufruf::

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Friedenheimer Straße/Zschokkestraße/Gotthardstraße/Laimer Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.