Laim: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Motorrad – Eine Person schwer verletzt

Am Montag, 05.12.2022, gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 41-jähriger Busfahrer mit dem Linienbus an der Haltestelle Laimer Platz in der Landsberger Straße. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, musste er drei Fahrspuren in westlicher Richtung komplett überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ludwigsburg mit einem Suzuki Kraftrad den dritten Fahrstreifen in stadtauswärtiger Richtung.

In der Folge kollidierte der 19-Jährige mit dem Kraftrad mit dem linken hinteren Radkasten des Linienbusses. Er stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde schwer und der Linienbus leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren der Landsberger Straße in westlicher Richtung für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu mäßigen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallablauf und zur Unfallursache übernommen.