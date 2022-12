Laim: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Am Mittwoch, 14.12.2022, gegen 03:40 Uhr, war ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München noch mit Arbeiten in der von ihm geführten Gaststätte beschäftigt. Er vernahm während dessen ein Geräusch aus dem Gastraum. Dort bemerkte er eine unbekannte Person, welche versuchte gewaltsam ein Fenster von außen zu öffnen. Der Täter bemerkte den Gaststätteninhaber und flüchtete, ohne ins Gebäude eingedrungen zu sein.

Der 39-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen versuchte der unbekannte Täter zunächst auf der rückwärtigen Gebäudeseite zwei Fenster aufzudrücken, was ihm nicht gelang.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur; dunkle Winterjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gotthardstraße, Zschokkestraße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.