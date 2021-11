Laim: Versuchter Einbruch in Wohnung

Am Freitag, 05.11.2021, gegen 14:30 Uhr, meldete sich eine 56-Jährige beim Notruf 110

der Polizei und gab an, dass soeben versucht wurde, in ihre Wohnung in der Fürstenrieder

Straße einzubrechen.

Sofort wurde eine Fahndung mit mehr als zehn Streifen eingeleitet. Ein

Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndungsmaßnahmen. Die Sofortfahndung führte

nicht zur Ergreifung etwaiger Tatverdächtiger.

Nach den ersten Ermittlungen legte ein unbekannter Mann ein Brecheisen an der

Wohnungstür der 56-Jährigen an. Als diese das bemerkte, öffnete sie die Wohnungstür

und stand direkt vor dem Täter. Daraufhin flüchteten dieser und ein weiterer unbekannter

Täter, der im Treppenhaus wartete, aus dem Wohnanwesen. Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 25-30 Jahre, ca. 170-180 cm groß, schmächtige Figur, arabische

Erscheinung, schwarze Haare, dunkle Augen, dunkler Hauttyp; bekleidet mit

dunkelgrauem Kapuzenpullover

Täter 2:

Männlich; es liegt keine nähere Beschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fürstenrieder Straße, Inderstorferstraße,

Leibnizstraße und Saherrstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im

Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.