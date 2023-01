Laim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntag, 29.01.2023, gegen 19:00 Uhr, fiel ein 20-jähriger Mann in der S-Bahn Linie 3 Richtung Deisenhofen auf, da er dort Fahrgäste verbal belästigte. Ein 26-jähriger Polizeibeamter, der auf dem Weg zu seiner Dienststelle war, wurde auf die Szene aufmerksam und griff daraufhin ein.

Der 20-Jährige ging nun auf den Polizeibeamten zu und sprach zusammenhanglose Dinge. Der Polizeibeamte versuchte ihn zunächst auf Abstand zu halten und zu beruhigen. Nachdem der Mann nicht reagierte wurde er der S-Bahn verwiesen.

Am S-Bahnhof Laim wurde der 20-Jährige unter Anwendung unmittelbaren Zwangs schließlich aus der S-Bahn geschoben. Hierbei führte er sich weiter auf und versuchte den 26-jährigen Polizeibeamten anzugreifen. Im Rahmen seiner Aufregung begann er unter anderem aus vollem Hals zu schreien.

Mittlerweile hinzugekommene Unterstützungskräfte fesselten den Mann unter erheblichem Widerstand und brachten ihn zur Polizeiinspektion 41 (Laim). Unentwegt spuckte der Mann gegen die Einsatzkräfte und versuchte sich körperlich gegen jegliche polizeilichen Maßnahmen zu sperren.

Der 20-Jährige mit Wohnsitz in Laim wurde aufgrund seines aufgebrachten Verhaltens einem Anschlussgewahrsam in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Folgetag wurde er dort gegen 05:00 Uhr entlassen.

Gegen den Mann wurde nun Anzeige erstattet wegen Beleidigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Der 20-Jährige wurde bei dem Einsatz nicht verletzt. Der 26-jährige Polizeibeamte erlitt leichte Schürfwunden, war aber weiterhin dienstfähig.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 25 (Körperverletzung/Widerstand) der Münchner Kriminalpolizei.