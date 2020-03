Laim: Wohnungsbrand durch heißes Fett

Am Nachmittag des gestrigen Wahlsonntags ist es in der Willibaldstraße zu einem Brand gekommen. Ein mit Öl gefüllter Kochtopf erhitzte sich auf der Herdplatte so stark, dass sich das Speiseöl entzündete und die Küche in Brand setzte. Mehrere Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Personen aus dem Gebäude im Freien. Das Fenster in der Küche war bereits geborsten und das Feuer griff allmählich auf die Nachbarräume über.

Nach kurzer Zeit gelang es den Einsatzkräften, ausgerüstet mit Atemschutz und mit einem C-Hohlstrahlrohr, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Zur genauen Brandursache ermittelt die Polizei.