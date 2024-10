Laim: Zusammenstoß von zwei Pkw – mehrere Personen werden verletzt

Am Donnerstag, 03.10.2024, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Wotanstraße. Er fuhr in Richtung der Landsberger Straße und bog in diese stadteinwärts ab.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der Fürstenrieder Straße. Er kam dem anderen Pkw entgegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Pkw-Fahrer sowie drei Mitfahrer im Audi wurden jeweils leicht verletzt. Die drei Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallörtlichkeit.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf übernommen. Gegenstand der Ermittlung ist auch die Klärung der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.