Landkreis München: Mehrere Einbrüche in Gewerbeobjekte

Im Zeitraum von Montag, 08.05.2023, bis Sonntag, 21.05.2023, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter in fünf Fällen jeweils gewaltsam Zutritt in Betriebs- und Büroräume verschiedener Firmen. Hier wurden jeweils entweder Tresore, Schränke oder Geldkassetten ebenfalls mit Gewalt aufgebrochen und darin befindliches Bargeld entwendet. Der oder die Täter konnten sich in allen Fällen unerkannt entfernen.

Die Tatbeute betrug jeweils etwa einige Hundert Euro. Weiter entstanden Sachschäden, u.a. an Zäunen und Türen in Höhe von einigen Tausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt.

Fall 1:

Montag, 08.05.2023, 10:00 – Mittwoch, 17.05.2023, 15:00 Uhr;

Unterschleißheim, Gewerbegebiet Bereich Kreuzstraße

Fall 2:

Montag, 15.05.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16.05.2023, 07:00 Uhr

Oberschleißheim, Gewerbegebiet Bereich Hicklstraße

Fall 3:

Mittwoch, 17.05.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 21.05.2023, 11:00 Uhr

Garching, Bereich Ingolstädter Straße, Karlsteinstraße, Sudetendeutschestraße

Fall 4:

Donnerstag, 18.05.2023, 00:29 Uhr bis Donnerstag, 18.05.2023, 02:20 Uhr

Garching, Bereich Münchener Straße, Dirnismaning

Fall 5:

Freitag, 19.05.2023, 07:00 Uhr bis Samstag, 20.05.2023, 07:00 Uhr

Garching, Bereich Münchener Straße, Dirnismaning

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den Bereichen Gewerbegebiet Kreuzstraße (Unterschleißheim); Gewerbegebiet im Bereich der Hicklstraße (Oberschleißheim); Bereich Ingolstädter Straße, Karlsteinstraße und Sudetendeutschestraße (Garching) und im Bereich Münchener Straße (Dirnismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.