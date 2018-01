Landshuter Allee: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

München, 09.01.2018. Eine Frau verlor am Montagnachmittag auf der Landshuter Allee die Kontrolle über

ihr Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Die 47-jährige Frau wurde durch die Kollision ihres Mercedes mit der Leitplanke und einem Lichtmast schwer verletzt. Aufgrund des harten Aufpralls und der starken Verformung des Fahrzeugs wurde die Dame in ihrem Fahrzeug eingesperrt.

Die Feuerwehrkräfte konnten zu der Verletzten ins Fahrzeug gelangen und führten eine Erstversorgung durch. Danach entschied sich der Einsatzleiter eine technische Rettung mittels Rettungsschere und Rettungsspreizer durchzuführen. Nachdem die Frau in ihrem Fahrzeug stabilisiert und eine Abdeckung zum Schutz vor Splittern aufgebaut war, konnten die Feuerwehrmänner das Dach des Fahrzeugs entfernen. Dann konnte die Frau achsengerecht aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Landshuter Allee war während des Feuerwehreinsatzes auf eine Spur verengt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.