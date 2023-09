Landtags- und Bezirkswahl 2023: MOC wird wieder Münchens größtes Briefwahlzentrum

4.000 Helferinnen und Helfer zählen im MOC Hunderttausende Wahlbriefe mit über einer Million Stimmen aus

Messe-CEO Pfeiffer und Rummel: „Wir unterstützen immer wieder gerne die Stadt – bei Wahlen, als Impfzentrum oder bei der Aufnahme von Flüchtlingen“

Seit vielen Jahren sind die Hallen der Messe München der Haupt-Auszählort für die Briefwahlen in München – von der Stadtrats- bis zur Europawahl. In diesem Jahr wird das MOC – Event Center Messe München wieder zum größten Briefwahlzentrum in München. Mehr als eine halbe Million Wahlbriefe von Münchner Stimmberechtigten müssen bei der Landtags- und Bezirkswahl am 8. Oktober ausgezählt werden, schätzt das Kreisverwaltungsreferat (KVR).

Die Zahl der Briefwählerinnen und -wähler steigt auch in München seit einigen Jahren, heuer könnte ein neuer Rekord erreicht werden: Mehr als jede zweite Stimme wird den Schätzungen des KVR zufolge bei der Landtags- und Bezirkswahl nicht direkt an der Wahlurne im Wahllokal, sondern per Brief abgegeben. Wenn wie prognostiziert bis zu 60 Prozent der rund 913.000 Stimmberechtigten in der Landeshauptstadt diese Möglichkeit wahrnehmen, sind dies über eine halbe Million Wahlbriefe.

Eine große Bedeutung bekommt deshalb das MOC – Event Center Messe München: Es bietet mit rund 30.000 Quadratmetern Fläche die größte Räumlichkeit, hier werden am Wahlabend etwa 280.000 Wahlbriefe geöffnet und mit über einer Million Stimmen die meisten Briefwahl-Stimmen ausgezählt. Neben dem MOC hat das KVR die Motorworld mit Zenith und Kesselhaus für die Auszählung gemietet. Im MOC sind am Wahltag 8. Oktober etwa 4.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in vier Hallen und zwei Atrien mit insgesamt fast 140 Räumen im Einsatz: auf der gesamten vermietbaren Fläche des MOC.

Briefwahl-Auszählung als Großveranstaltung

„Mit der Messe München hat die Landeshauptstadt München in Sachen Briefwahl einen erfahrenen Partner an der Seite“, sagen die beiden Messechefs Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel. Ob Bundestags-, Europa- oder Migrationsbeiratswahl: Seit Jahren werden Hallen der Messe München immer wieder auch für die Auszählung von Briefwahl-Stimmzetteln genutzt. „Die Stadt profitiert dabei von unserer Expertise bei der Organisation von Großveranstaltungen. Weil die Briefwahl immer populärer wird, ist in einer Millionenstadt wie München inzwischen auch die Auszählung der Briefwahl eine Großveranstaltung“, so die beiden Messe-Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel.

Die Messe München bietet für die Auszählung die optimale Infrastruktur: Neben großen Hallen gehören dazu das Personal für die Bewachung und der Sanitätsdienst. Ebenso die notwendige technische Basis für die Auszählbereiche, wie sie das Wahlamt benötigt: Mobiliar, Strom oder auch WLAN. „Wir stehen wieder bereit, damit die Auszählung der Briefwahlstimmen bei der Landtags- und Bezirkswahl am 8. Oktober reibungslos ablaufen kann, und die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bestmögliche Bedingungen für ihre wichtige Arbeit vorfinden“, erläutern die beiden Messe-Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel.

Nutzung der Messehallen für das Gemeinwohl

Das Briefwahlzentrum im MOC – Event Center Messe München ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich die Messe München immer wieder über das Messegeschäft hinaus auch für das Gemeinwohl engagiert. Beispiel 2: Das Impfzentrum. Während der Corona-Pandemie wurde in zwei Hallen der Messe München in Riem eines der größten Impfzentren Deutschlands eingerichtet. Fast zwei Jahre lang wurden hier täglich bis zu 8000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Beispiel 3: Die Notunterkünfte für Geflüchtete. Tausende Flüchtlinge fanden in den Messehallen vorübergehend Quartier: 2015 beim ersten großen Flüchtlingsstrom. Und genauso 2022, als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine Unterkunft brauchten. „Wir unterstützen immer wieder gerne die Stadt – ob bei Wahlen, als Impfzentrum oder bei der Aufnahme von Flüchtlingen“, so die beiden Messe-Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel.