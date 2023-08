Landtags- und Bezirkswahlen: Antrag auf Briefwahl nun möglich

Die Landtags- und Bezirkswahlen am 8.Oktober rücken näher. Am Sonntag, 27. August, hat das Wahlamt das Wählerverzeichnis für die Landeshauptstadt München erstellt. Darin stehen die rund 915.000 wahlberechtigten Münchner*innen.

Alle Wahlberechtigten bekommen zwischen dem 1. und dem 17. September eine Wahlbenachrichtigung per Post. Wer bis 17. September keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, soll sich umgehend mit dem Wahlamt in Verbindung setzen per E-Mail an briefwahl.kvr@muenchen.de oder telefonisch unter 233-96233.

Nun können auch die Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Das geht

– online unter www.briefwahl-muenchen.de,

– per Post an Wahlamt, Ruppertstraße 19, 80466 München; entweder mithilfe des Antrags, der sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet und unter www.muenchen.de/briefwahl zum Herunterladen bereitsteht, oder als formloser Brief,

– per E-Mail an briefwahl.kvr@muenchen.de,

– oder persönlich.

Wichtig ist, sich für einen Weg der Beantragung von Briefwahlunterlagen zu entscheiden. Es ist nicht möglich, die Unterlagen telefonisch zu beantragen. Alle Möglichkeiten stehen auch in der Wahlbenachrichtigung und können auf www.muenchen.de/briefwahl nachgelesen werden. Je früher die Unterlagen zur Briefwahl angefordert und wieder zurückgeschickt werden, desto besser.

Die Briefwahlunterlagen werden mit der Post verschickt. Der Versand beginnt Anfang September, wenn die Regierung von Oberbayern dem Wahlamt die Stimmzettel zur Verfügung gestellt hat. Aufgrund bereits gestellter Anträge kann sich der Versand in der Anfangsphase – in den ersten zehn bis 14 Tagen – verzögern. Die Post weist darauf hin, dass Briefe nur dann zuverlässig zugestellt werden können, wenn Namensschilder auf den Briefkästen der Empfänger*innen gut lesbar sind.

Nach der Anfangsphase gilt: Wer acht Tage nach Antragstellung noch keine Briefwahlunterlagen bekommen hat, sollte sich per E-Mail an briefwahl.kvr@muenchen.de oder telefonisch unter 233-96233 beim Wahlamt melden.

Wahlberechtigte können ihre Briefwahlunterlagen auch persönlich abholen. Die Briefwahlausstellung im Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, startet am 18. September und endet am 6. Oktober. Adressen und Öffnungszeiten stehen auf der Wahlbenachrichtigung.

Bei Fragen zur Landtags- und Bezirkswahl gibt es Informationen unter www.muenchen.de/landtagswahl. Dort beantwortet „Muckl“, der Chatbot der Landeshauptstadt München, Fragen rund um die Uhr. Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr ist das Wahlamt telefonisch erreichbar unter 233-96233.