Lange Nacht der Musik: Mit vier Shuttlebus-Linien zu den Locations

Am Samstag, 10. Mai, finden im Rahmen der „Langen Nacht der Musik“ mehr als 400 Konzerte an über 80 Spielorten statt. Mit Shuttlebussen bringt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) alle Gäste bequem von einer Location zur nächsten. Zwischen 19.30 Uhr und 2 Uhr fahren die Busse im 10-Minuten-Takt ab Odeonsplatz auf vier Touren:

Tour Innenstadt (Linie 91): Odeonsplatz – Maximiliansplatz – Lenbachplatz – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Schrannenhalle – Isartor – Maximilianstraße – Odeonsplatz

Tour Südwest (Linie 92): Odeonsplatz – Maximiliansplatz – Lenbachplatz – Hauptbahnhof (Nord) Elisenstraße – Holzkirchner Bahnhof – St.-Pauls-Kirche – Goetheplatz – Kapuzinerplatz/Arbeitsagentur – Margaretenplatz – Schäftlarnstraße/Gasteig HP8 – Blumengroßmarkt – Silberhornstraße – Ostfriedhof – Mariahilfplatz – Fraunhoferstraße – Sendlinger Tor – Karlsplatz (Stachus) – Lenbachplatz – Maximiliansplatz – Odeonsplatz

Tour Schwabing (Linie 93): Odeonsplatz – Amalienstraße – Karolinenplatz – Königsplatz – Technische Universität – Luisenstraße – Josephsplatz – Hohenzollernplatz – Münchner Freiheit – Hohenzollernstraße – Georgenstraße – Universität – Odeonsplatz

Tour Ost (Linie 94): Odeonsplatz – Nationalmuseum/Haus der Kunst – Reitmorstraße/Sammlung Schack – Friedensengel – Prinzregentenplatz – Werksviertel Mitte – Rosenheimer Platz – Am Gasteig – Isartor (Zweibrückenstraße) – Maximilianstraße – Odeonsplatz

Shuttle-Service inklusive

Tickets für „Die Lange Nacht der Musik“ sind über München Ticket zu erwerben. Die Eintrittskarten gelten für alle Veranstaltungsorte sowie als Fahrschein für die MVG-Shuttlebusse. Für die An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind gesondert Tickets zu erwerben.

Die MVG-Nachtlinien

Für die Heimfahrt bieten sich die MVG-Nachtlinien an. Seit diesem Jahr verkehrt die U-Bahn durchgängig an Wochenendnächten. In der Innenstadt besteht alle 15 Minuten eine Fahrmöglichkeit pro Richtung:

Die Linien U2, U3 und U5 fahren jeweils im 30-Minuten-Takt und treffen sich an den zentralen Umsteigebahnhöfen (Hauptbahnhof, Odeonsplatz beziehungsweise Sendlinger Tor) sowie am Scheidplatz (U2/U3) und am Innsbrucker Ring (U2/U5).

Die Linien U1, U4 und U6 fahren ebenfalls jeweils alle 30 Minuten – um 15 Minuten versetzt zu den Linien U2, U3 und U5.

Am Karlsplatz (Stachus) halten jeweils zur vollen und halben Stunde die vier NachtTram-Linien N17, N19, N20 und N27.

Weitere Informationen zur Langen Nacht der Musik gibt es unter

www.muenchner.de/musiknacht