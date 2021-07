Langwied: Beinahe im See versenkt

Kurz vor Mittag ist einem Fahrer aus dem Landkreis Aichach an einem Kieswerk in Langwied ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Der Mann war mit seinem Mercedes Geländewagen und einem PKW-Anhänger auf dem Gelände des Kieswerks unterwegs. In der Nähe eines Kiesweihers stellte er sein Fahrzeug ab und stieg aus.

Augenblicklich setzte sich nach dem Verlasen das Fahrzeug Richtung Wasser in Bewegung. Dem Fahrer war es nicht möglich das Unvermeidliche zu verhindern. Der Mercedes rollte so weit in den Weiher, bis die Deichsel des Anhängers an der Uferböschung auflag und ein Weiterrollen verhinderte. In dieser misslichen Lage blieb nur die Möglichkeit einen Notruf abzusetzen. Die Einsatzkräfte sicherten sofort das Fahrzeug mit einem Mehrzweckzug gegen ein weiteres Rollen in den See.

Nach der Sicherung des Gespanns, entfernten die Einsatzkräfte und die Mitarbeiter des Kieswerks unter Zuhilfenahme eines Radladers den Anhänger und brachten diesen in sichere Entfernung. Danach schlugen sie das Zugseil des Rüstwagens an dem Fahrzeug an, um den Geländewagen aus dem Wasser zu ziehen. Ein ebenfalls an die Einsatzstelle gerufener Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes begutachtete das Fahrzeug und die Unfallstelle, ob eine Umweltgefährdung vorlag.

Dies war jedoch nicht der Fall. Der Mercedes ist nicht mehr fahrbereit, wie hoch der Schaden ist, kann nicht abgeschätzt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.