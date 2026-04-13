Langwieriger Dachstuhlbrand in der Prinzenstraße – Neuhausen

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Dachstuhlbrand in Neuhausen gekommen. Die Feuerwehr München war bis in die späten Abendstunden im Einsatz.

In dem teilweise denkmalgeschützten Gebäude in der Prinzenstraße sind mehrere Firmen untergebracht. Ein Mitarbeiter wollte gerade eine kurze Pause machen und begab sich dazu auf eine kleine Dachterrasse. Dort nahm er knisternde Geräusche aus dem Dachbereich wahr und informierte umgehend die Feuerwehr. Er teilte mit, dass im Laufe des Vormittags Arbeiten am Dach stattgefunden hatten und vermutete nun einen Brand.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bestätigte sich seine Ahnung. Alle Personenhatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Die Feuerwehr leitete sofort erste Löschmaßnahmen ein. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz und mit zwei Löschrohren vor, um das Feuer im Innenangriff zu bekämpfen. Parallel dazu wurde über eine Drehleiter die Brandbekämpfung von außen eingeleitet. Hierfür öffneten Einsatzkräfte Teile der Dachhaut, entfernten Dämmmaterial und konnten so gezielt gegen die Flammen vorgehen.

Da sich schnell zeigte, dass ein erhöhter Personal- und Materialeinsatz erforderlich war, wurden weitere Löschzüge, Sonderfahrzeuge und Einsatzkräfte nachalarmiert.

Mit insgesamt drei Drehleitern, sechs Löschrohren, rund 70 eingesetzten Atemschutzgeräten sowie etwa 100 Einsatzkräften konnte nach rund fünfeinhalb Stunden „Feuer aus“ gemeldet werden. Nach weiteren dreieinhalb Stunden waren schließlich auch die letzten Glutnester beseitigt und das Dach provisorisch mit einer Plane verschlossen.

Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Brandursache ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Polizei.