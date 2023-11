Last-Minute-Sieg: Red Bulls setzen sich gegen Düsseldorf durch

RBM – DEG 2:1 | Daubner: „Wir sind geduldig geblieben”

Red Bull München hat am 18. Spieltag der PENNY DEL gegen die Düsseldorfer EG mit 2:1 (0:0|1:0|1:1) gewonnen. Für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm war es der sechste Sieg in den vergangenen sieben Heimspielen. Vor 4.873 Zuschauern im Olympia-Eisstadion erzielten Chris DeSousa und Ben Street die Münchner Treffer im letzten Spiel vor der Deutschland Cup-Pause.

Spielverlauf

Die Red Bulls legten gleich zu Beginn den Vorwärtsgang ein, aber Düsseldorf setzte immer wieder Nadelstiche. So war Mathias Niederberger im Münchner Tor früh gefordert – unter anderem in der zweiten Minute gegen Bennet Roßmy. Auf der anderen Seite tauchte Adam Almquist frei vor dem DEG-Kasten auf, doch Henrik Haukeland parierte diesen und auch die weiteren Abschlüsse der Red Bulls im ersten Abschnitt. Damit endeten 20 ausgeglichene Minuten ohne Treffer.

Ein ähnliches Bild auch im Mittelabschnitt: Das Team von Trainer Toni Söderholm mit mehr Spielanteilen, die DEG lauerte auf Konter. Dann kassierten die Gäste eine Strafe – und das nutzten die Red Bulls aus: DeSousa krönte ein sehenswertes Solo mit dem 1:0 (25.). Die Partie blieb offen, denn beide Mannschaften hatten gute Chancen. Ein weiteres Tor fiel im zweiten Drittel allerdings nicht.

Die DEG erhöhte im Schlussabschnitt das Risiko, an Niederberger war aber zunächst kein Vorbeikommen – bis Moritz Wirth in der 49. Minute einen Screen nutzte und zum Ausgleich traf. Kurz darauf verhinderte der Pfosten den Doppelschlag der Gäste (51.). Im Anschluss schalteten die Red Bulls wieder einen Gang hoch und das zahlte sich aus: Dominik Bittner brachte kurz vor Schluss den Puck in seinem 500. DEL-Spiel aufs Tor und Street fälschte zum 2:1-Sieg für München ab (60.).

Maximilian Daubner:

„Im letzten Drittel war es ein Auf und Ab. Wir sind aber geduldig geblieben und das hat sich am Ende ausgezahlt. Wir hatten auch das nötige Glück.“

Tore:

1:0 | 24:34 | Chris DeSousa

1:1 | 48:19 | Moritz Wirth

2:1 | 59:02 | Ben Street

Zuschauer:

4.873