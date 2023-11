Lateinamerikanische Filmtage im Gasteig HP8

Lateinamerika kommt in den Gasteig HP8. Vom 1. bis 3. Dezember gastieren die Lateinamerikanischen Filmtage, in der Stadtbibliothek im HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, und nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch den Kontinent. Diese geht unter anderem nach Chile, wo sich vor 50 Jahren ein folgenreicher Militärputsch ereignet hat. Es geht nach Uruguay und Argentinien, wo Jugendliche ihren Platz in der Gesellschaft neu definieren. Und es geht in das Hochland Ecuadors, wo international umkämpfte Schürfrechte zum Thema wurden. Ein Höhepunkt zum Abschluss der Filmtage ist der diesjährige Gewinner des Fipresci Prize der Filmfestspiele in Cannes. „Los Colonos“ erzählt von der Besiedlung Chiles im 19. Jahrhundert – in der Manier eines Westerns. Das komplette Programm ist zu finden unter www.lafita.de.

Die Filmtage finden von 29. November bis 3. Dezember an verschiedenen Orten in München statt: im Kulturzentrum Luise, im Werkstattkino sowie im Projektor im Gasteig HP8. Karten gibt es für 8 Euro bei MünchenTicket. Informationen zur Barrierefreiheit unter http://www.kultur-barrierefrei-muenchen.de/stadtbibliothek-im-gasteig-hp8.