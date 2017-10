„Laufen und Helfen“ beim ersten Riem Arcaden Run

München, 15.10.2017: Unter dem Motto „Laufen und Helfen“ konnten am 14. Oktober 2017 beim ersten Riem Arcaden Run, lauf- und walkingbegeisterte Sportler für einen guten Zweck an den Start gehen: Mit der Startgebühr wurden automatisch 5 Euro (Kinderlauf 3,00 Euro) zu Gunsten der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. gespendet. Die gemeinnützige Organisation unterstützt mit dem Erlös aus dem Spendenlauf krebskranke Menschen und deren Angehörige bei der Krankheitsbewältigung.

„Gesundheit kann man nicht kaufen. Umso wichtiger ist es, auf sich und seinen Körper zu achten. Sport und Bewegung fördern das körperliche und seelische Wohlbefinden. Leider gibt es auch Menschen, die um ihre Gesundheit sehr viel stärker kämpfen müssen als andere. Daher war es mir ein ganz besonderes Anliegen, diesen Spendenlauf im Kampf gegen den Krebs zu unterstützen“, betonte Ivica Pavusek, Centermanager der Riem Arcaden.

Mitlaufen durfte wirklich jeder: Ob Lauf-Anfänger oder Profi, jung oder alt, Frauen, Männer oder Kinder – alle sind herzlich willkommen. „Beim Riem Arcaden Run geht es vor allem um die Lust an der Bewegung und darum gemeinsam Spenden für krebskranke Menschen zu sammeln. Deshalb haben wir uns um jede Anmeldung und jede zusätzliche Spende, die engagierte Läufer und Spendenlaufgruppen erlaufen“ sehr gefreut, sagte Gabriele Brückner, Geschäftsführerin der Bayerischen Krebsgesellschaft.

Los ging es um 10 Uhr mit Musik, Unterhaltung und Interviews prominenter Gäste auf der Charivari-Bühne. Der Start- und Zielbereich befand sich unmittelbar vor den Riem Arcaden (Nähe Willy-Brandt-Platz 5/U-Bahn: Messestadt West). Die Teilnehmer konnten 5 oder 10 km laufen oder 5 km walken. Für die Kleinen gab es einen 800 m Kinderlauf.

Die Strecke führte durch den BUGA-Park, rund um den See und zurück zu den Riem Arcaden. Vor jedem Lauf brachten Trainer vom Fitness-Studio Injoy Feldkirchen die Teilnehmer mit einem Warm up auf Betriebstemperatur. Zurück auf der Eventfläche erwartete alle Teilnehmer ein buntes Unterhaltungsprogramm mit verschiedenen Informationsständen und Angeboten der Partner sowie tollen Sonderaktionen in den Riem Arcaden.

