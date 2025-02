Laufstatt Event gGmbH erhält Zuschlag für den Marathon in München 2025 und 2026

Die Laufstatt Event gGmbH hat heute offiziell den schriftlichen Zuschlag für die Durchführung der Marathon-Veranstaltung in München für die Jahre 2025 und 2026 erhalten. Mit einem neuen Konzept, das internationalen Standards im Laufsport entspricht, wird die Laufstatt Event gGmbH die Traditionsveranstaltung signifikant weiterentwickeln.

Neues Gesamtkonzept

Der neue Rundkurs des Marathons in München am 12. Oktober 2025 wird die Innenstadt stärker einbinden, darunter Sehenswürdigkeiten wie den Marienplatz sowie den Odeonsplatz, und schafft mit dem Werksviertel ein aufregendes neues Highlight. Der Ein-Runden-Kurs führt vom Olympiapark über den Englischen Garten auf das Isarhochufer. Von dort aus geht es über das Werksviertel zurück in die Innenstadt. Der Rundkurs passiert Isar-, Sendlinger und Siegestor und endet im Olympiapark.

Zusätzlich wird der Halbmarathon durch einen neuen Streckenverlauf mit Start und Ziel im Olympiapark ergänzt. Dieser bietet eine flache und stadtnahe Strecke, die Läufer:innen und Publikum gleichermaßen begeistert. Der 10-Kilometer-Lauf startet ebenfalls im Werksviertel, das durch seine optimale Infrastruktur und seinen Event-Charakter einen zusätzlichen Reiz bietet.

Der neue Veranstalter wird entlang der Strecke zahlreiche Zuschaueraktionen, Cateringflächen und Unterhaltungsmöglichkeiten schaffen, um das Event für alle Beteiligten unvergesslich zu machen. Mit diesem Ansatz möchte das neuen Veranstaltungs-Team ein breites Publikum erreichen und die Attraktivität des Marathons als Event für die gesamte Stadt unterstreichen.

„Nachdem der Marathon München in den letzten Jahren bereits stets am Werksviertel-Mitte vorbeigelaufen ist, freuen wir uns in diesem Jahr sehr, ihn tatsächlich mitten durch das Gelände leiten zu dürfen. Mit dem Knödelplatz als Mittel- und Treffpunkt passt der Marathon ideal in dieses pulsierende Stadtviertel. Wir werden alles dafür tun, die neue Streckenführung zum vollen Erfolg werden zu lassen,“ sagt Christoph Kammerlander, Senior Projektmanager bei der Eventfabrik München GmbH.

Die Laufstatt Event gGmbH

Die Laufstatt Event gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die speziell zur Organisation von Veranstaltungen wie dem Marathon München gegründet wurde. Sie bringt ein Team zusammen, das Know-how und langjährige Erfahrung in den Bereichen Sicherheit, Verkehrsplanung, Eventmanagement, Marketing sowie Kommunikation zurückgreift. Ihr primäres Ziel ist die Förderung von Sport und Bewegung für alle Altersgruppen sowie Integration durch Sport. Im Detail möchte die Laufstatt Event gGmbH durch verschiedene Maßnahmen den Laufsport ganzjährig in der Stadt zum Thema machen, den Schulsport unterstützen sowie Kinder- und Jugendsport in bayerischen Vereinen fördern.

„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, und freuen uns darauf, den Marathon in München weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, mit einem durchdachten Konzept nicht nur die Läufer:innen zu begeistern, sondern auch einen positiven Beitrag für die Stadt München zu leisten. Nachdem es in der letzten Zeit viel Diskussion um die Entscheidung der Stadtverwaltung gab, wünschen wir uns, dass nun der Fokus wieder auf sportliche Rahmenbedingungen gelegt wird“, sagt Fabian Schäfer, von der Laufstatt gGmbH rund um den Marathon München.

Aktuell wird mit Hochdruck an allen Kommunikationsmitteln sowie an der Website gearbeitet. Dort werden in Kürze alle Informationen zum neuen Programm zusehen sowie die Anmeldung online möglich sein.