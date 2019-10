Lauser Wintergaudi im Alpbachtal – Ab 6. Dezember öffnet das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Wenn der Skibetrieb mit 6. Dezember im Alpbachtal begonnen hat, kommen alle Skigäste am 14. und 15.12.2019 so richtig auf Fahrt. Die Lauser Wintergaudi im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau stellt auch die Kleinen ganz groß ins Rampenlicht. Dabei wird die Bergstation der Wiedersbergerhornbahn zur wahren Spielwiese für Ski- und Snowboardfans. Familien erwartet ein actiongeladenes Wochenende, vollgepackt mit sportlichen Aktivitäten, umfangreichem Kinderprogramm und DJ-Sound in der Mountain Arena. Für coole Beats, heiße Getränke und entspannte Atmosphäre samt Lagerfeuer ist gesorgt. Besonders die kleinen Skifahrer profitieren von zahlreichen Kids Specials. Das Gratis-Ski- und Snowboard-Testcenter wird durch einen Kinder-Ski-Test ergänzt. So können auch die Kleinen die neuesten Modelle ausprobieren. Erfahrene Kinderbetreuer von „Best Coaching“ sorgen für viel Action im Schnee. Zudem werden LVS-Workshops zur Lawinensicherheit und eine LVS-Schnitzeljagd für Kids und Teens angeboten. Natürlich hat auch der Alpine Coaster „Alpbachtaler Lauser Sauser“ geöffnet, der zum rasanten Abenteuer auf zwei Kuven einlädt. Und während Skifahrer die frisch gespurten Pisten runterbrausen, messen sich echte Fußballfans im Riesenwuzzler. Wer wird das Länderspiel auf über 1000 Metern Seehöhe für sich entscheiden? Für Partystimmung mit feurigem DJ-Sound sorgt das LifeRadio Tirol. Der Limbodance ist da natürlich inklusive. Am Sonntag ab ca. 13 Uhr haben die legendären Musiker „JUZIs“ am Wiedersbergerhorn ihren Auftritt. Zu attraktiven Skipass-Tarifen wird an diesem Wochenende von entspannten Momenten bis actionreichen Aktivitäten alles geboten, was das Skifahrerherz begeht. Pauschale:

Package Lauser Wintergaudi Alpbachtal:

Erleben Sie ein abwechslungsreiches Wochenende für die ganze Familie im Alpbachtal von 13. – 15. Dezember 2019. Spaß & Action für Groß und Klein! 2 Übernachtungen in einer Frühstückspension, 2-Tagesskipass Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zum Spezialtarif, Event-Programm inkl. Konzert der „JUZIs“ ab € 136,00/Person. www.alpbachtal.at