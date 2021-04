Lawinenlagebericht bayerischer Alpenraum für Freitag den 23.04.2021

– gültig bis auf weiteres –

Mit Sonneneinstrahlung und Erwärmung nimmt im Tagesverlauf die Gefahr der Selbstauslösung von Nass- und Gleitschneelawinen zu.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Es besteht im bayerischen Alpenraum in den frühen Morgenstunden eine geringe Lawinengefahr, die im Tagesverlauf auf mäßig ansteigt.

Das Hauptproblem sind Nass- und Gleitschneelawinen. Ab den Mittagsstunden nimmt die Gefahr der Selbstauslösung kleiner bis mittelgroßer Nassschneelawinen zu. Die Gefahrenstellen befinden sich an noch nicht entladenen Steilhängen aller Expositionen. Bis in die Hochlagen hinein kann an steilen, glatten Wiesenhängen die Schneedecke am Boden abgleiten. Vor allem im Allgäu können Lawinen vereinzelt auch größere Ausmaße erreichen. Bereiche unterhalb offener Gleitschneerisse und -mäuler sollten gemieden werden.

Daneben sind in den Hochlagen nur noch vereinzelt in extrem steilen, kammnahen und schattseitigen Rinnen bei großer Zusatzbelastung kleine Schneebrettlawinen auszulösen.

Schneedecke:

Bei nächtlicher Abstrahlung kann sich die Schneedecke nur noch oberflächlich verfestigen. Mit Sonne und milden Temperaturen weicht der Schnee dann im Tagesverlauf wieder auf, die Durchfeuchtung setzt sich fort, was mit Festigkeitseinbußen verbunden ist. Bis in die Hochlagen hinein ist die Schneedecke tiefreichend durchfeuchtet. In mittleren Lagen sind bodennahe Schichten meist nass. Vor allem in den Hochlagen ist die Schneedecke kompakt und stabil. Nur an reinen Nordhängen der Hochlagen ist der Schnee noch pulvrig. Sonnseitig ist der Untergrund bis 1400 m weitgehend ausgeapert. Nordseitig liegt ab ca. 1000 m noch eine geschlossene Schneedecke.

Hinweise und Tendenz:

In den nächsten Tagen herrschen Frühlingsverhältnisse mit einem tageszeitlichen Anstieg der Lawinengefahr. Dieser Bericht ist gültig bis auf weiteres. Eine Aktualisierung erfolgt bei wesentlicher Änderung der Lawinenlage bzw. zum Wochenbeginn.

Gefahrenstufen regional

Hauptproblem: Nassschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

Z-u: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

—————————————————-

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

Z-u: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

—————————————————-

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

Z-u: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

—————————————————-

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

Z-u: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

—————————————————-

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

Z-u: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

—————————————————-

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

Z-u: Gefahrenstufe 1 (im Tagesverlauf 2)

—————————————————-

Herausgeber:

Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt

Ausgegeben am Donnerstag, 22.04.2021, 17:30 Uhr