Lawinenlagebericht bayerischer Alpenraum für Sonntag den 18.04.2021

In den Hochlagen schattseitig auf schwache Zwischenschichten achten. Nassschnee weiterhin möglich.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Die Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum ist oberhalb 2000 m mäßig, darunter ist sie gering.

In den Hochlagen stellen das Hauptproblem schwache Schneeschichten an Schattenhängen dar. An Steilhängen des Nordsektors können Schneebrettlawinen mit großer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch eine Gruppe Skifahrer ohne Abstände, ausgelöst werden. Gefahrenstellen befinden sich besonders an Übergängen von wenig zu viel Schnee und Lawinen können mittelgroß werden.

Zudem können sich kleine bis vereinzelt mittelgroße nasse Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus dem felsdurchsetzten Steilgelände von selbst oder durch das Zusatzgewicht eines einzelnen Skifahrers lösen. Möglich ist auch das Abgleiten des nassen Schnees an steilen und glatten Wiesenhängen als kleine bis vereinzelt mittlere Gleitschneelawine. Gefahrenstellen liegen vor allem sonnseitig und unterhalb ca. 2000 m.

Schneedecke:

In der Nacht bildet sich sonnseitig ein oberflächlicher Harschdeckel, der im Tagesverlauf durch die diffuse Einstrahlung langsam wieder aufweicht. Dadurch verliert die Schneedecke an Festigkeit und kann auf der kompakten und verharschten Altschneeoberfläche abgehen. Schattseitig sind in den Hochlagen innerhalb des oberen Meters der Schneedecke schwache Zwischenschichten eingelagert, die zu stören sind. An Schattenhängen oberhalb 1400 m ist der Schnee oberflächlich oft noch locker. In den mittleren Lagen ist die Schneedecke teilweise bis zum Boden durchfeuchtet und kann auf glattem Untergrund abgleiten.

Hinweise und Tendenz:

An der Lawinengefahr wird sich in den nächsten Tagen wenig ändern. Anfang nächster Woche stellen sich Frühjahrsverhältnisse mit einem tageszeitlichen Anstieg der Lawinengefahr ein. Hinweis: Skipisten werden momentan nicht überwacht und vor Lawinengefahren gesichert.

Gefahrenstufen regional

Hauptproblem: Altschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2 2000m

Z-u: Gefahrenstufe 1

—————————————————-

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 1

Z-u: Gefahrenstufe 1

—————————————————-

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2 2000m

Z-u: Gefahrenstufe 1

—————————————————-

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 1

Z-u: Gefahrenstufe 1

—————————————————-

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 1

Z-u: Gefahrenstufe 1

—————————————————-

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2 2000m

Z-u: Gefahrenstufe 1

—————————————————-

Herausgeber:

Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt

Ausgegeben am Samstag, 17.04.2021, 17:30 Uhr