Lawinenlagebericht für den bayerischen Alpenraum Montag, 29.11.2021, 10:00 Kurzinformation vom 29.11.2021 (gültig bis auf Weiteres):

Erster ergiebiger Schneefall und markanter Anstieg der Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum in den nächsten Tagen.

In den letzten Tagen sind in den bayerischen Alpen bis zu 30 cm Schnee gefallen. Weiterer Schneefall ist angekündigt. Der lockere Neuschnee liegt sonnseitig und in tieferen Lagen auf dem Boden, schattseitig und in höheren Lagen auf einer dünnen Altschneedecke auf. Mit einsetzendem Wind entstehen kammnah in den nächsten Tagen umfangreiche Triebschneeansammlungen. Diese können besonders in schattigen Steilhängen der Hochlagen, dort wo das Schneedeckenfundament schwach verfestigt ist, leicht als Lawine ausgelöst werden. Zudem kommt es mit der für Mittwoch angekündigten Erwärmung und Regen in mittleren Lagen voraussichtlich zu einer ausgeprägten Nass- und Gleitschneelawinenaktivität.

Die Herausgabe regelmäßiger, täglicher Lawinenlageberichte wird aufgenommen,

sobald ausreichende Informationen zum Schneedeckenaufbau in den einzelnen Gebirgsregionen vorliegen. Die aktuellen Schneehöhen, Windverhältnisse und Temperaturen in den bayerischen Bergen können Sie den Daten unseres automatischen Messnetzes entnehmen:

https://www.lawinenwarndienst-bayern.de/res/daten_meldungen/messdaten/