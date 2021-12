Lawinenlagebericht für den bayerischen Alpenraum – gültig bis einschließlich Freitag den 3.12.2021

Kurzinformation vom 02.12.2021 (gültig bis einschließlich Freitag den 3.12.2021):

Ungünstiger Schneedeckenaufbau im Hochgebirge

Wind aus unterschiedlichen Richtungen hat in den Hochlagen zu umfangreichen Schneeverfrachtungen geführt. Der Triebschnee liegt vielerorts auf einer ungünstig aufgebauten Altschneedecke und ist sehr störanfällig. Lawinen können mittlere Größe erreichen.

Am Freitag , den 3.12. um 18 Uhr erscheint der erste Lawinenlagebericht der Wintersaison.

Lawinenlagerichte erscheinen ab diesem Tag regelmäßig um 18 Uhr und beschreiben die Lawinenlage für den Folgetag. Neu ist diesen Winter die interaktive Kartendarstellung in Zusammenarbeit mit den Lawinenwarndiensten Österreichs und die Aufteilung des bayerischen Alpenraums in zehn Teilregionen (bisher sechs).