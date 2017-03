Lazuli – live in concert 2017 – 04.04. im Backstage München

Lazuli sind ein absoluter Geheimtipp. Wer einmal dieses unglaubliche musikalische Gemisch live erlebt hat, muss ihm zwangsläufig verfallen. Eine derartige Musik hat man bis dato nicht gehört. Da treffen Elemente aus Progressive Rock, Chanson, Folk und Weltmusik auf die unglaublichsten Klänge und heftige Percussiongewitter. So viele Schubladen gibt es nicht, dass man die Musik von Lazuli hinein packen könnte. Und wer doch Vergleiche für diese an sich unvergleichbare Musik braucht, dem kann evtl. mit der Beschreibung \“King Crimson meets Peter Gabriel\“ eine ungefähre und dennoch unzureichende Erklärung an die Hand gegeben werden.

Die fünfköpfige Band greift zudem auch noch auf ein absolut außergewöhnliches Instrumentarium zurück: Marimba und Vibraphon sind ja schon sehr seltene Vertreter auf Rock-Bühnen, und doch sind die Instrumente nicht so außergewöhnlich wie das seltsame Saiteninstrument namens „Leode“, welches Lazuli selbst entwickelt haben und wovon es nur ein einziges Exemplar auf der Welt gibt. Der Sound der Band – ohnehin schon experimentell und außergewöhnlich in jeder Hinsicht – wird so um einen kompletten, bislang noch nie gehörten Klangkosmos erweitert.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Lazuli sich in anspruchsvollen Hörerkreisen einen exzellenten Namen machen. Die bisherigen Konzerte, die Lazuli bislang in Deutschland, Polen, Großbritanien, Schweiz und Frankreich absolviert haben, hinterließen jedenfalls ein staunendes und völlig be- (bzw. ent-)geistertes Publikum. Und die Kritiker schwangen sich zu höchsten Lobeshymnen auf.

Lazuli sind eine Band für mutige und neugierige Menschen. Doch wer sich auf diese absolut ungewöhnliche Musik einlässt, wird für seinen Mut und seine Neugier tausendfach belohnt.

Lazuli – live in concert 2017

Präsentiert von: Eclipsed & Just For Kicks

01.04.17 Aschaffenburg – Colos-Saal

02.04.17 Reichenbach – Art-Festival IV

04.04.17 München – Backstage

06.04.17 Hamburg – Markthalle

07.04.17 Worpswede – Music Hall

02.08.17 Bensheim – Musiktheater Rex

03.08.17 Boltenhagen – Seebrückenfest

18.08.17 Eisfeld – Woodstock Forever Festival