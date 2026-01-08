Leblose Person neben Fahrrad in Bogenhausen aufgefunden

Am Mittwoch, den 07.01.2026, gegen 07:20 Uhr, wurde eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München, liegend neben ihrem Fahrrad, auf einem in der Mauerkirchnerstraße befindlichen Radweg, aufgefunden. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife stellte das Fehlen von Vitalzeichen fest und leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Die über 80-Jährige wurde im Folgenden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo sie später verstarb.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise, die auf ein Sturzgeschehen oder Fremdverschulden hindeuten. Möglicherweise war eine akute internistische Erkrankung für den Vorfall verantwortlich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mauerkirchnerstraße, Opitzstraße, und Dehmelstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.