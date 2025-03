Leerstehendes Gebäude in Brand – Obermenzing

Der Brand in einem Gebäude in Obermenzing hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr München in den frühen Morgenstunden beschäftigt.

Über die Polizei ging die Meldung über einen Brand in einem mehrstöckigen Gebäude in der Pippingerstraße ein. Da dieses Gebäude in nächster Zeit wohl abgerissen werden soll, sind keine Personen an der Adresse gemeldet. Allerdings rechneten die Einsatzkräfte dennoch mit mutmaßlichen Verletzten, da das Objekt regelmäßig als Schlafunterkunft genutzt wird.

So entschied sich der Einsatzleiter, sofort mit der Brandbekämpfung, aber auch mit der Kontrolle des Gebäudes zeitgleich zu beginnen.

Ein Trupp ging mit schwerem Atemschutz zum Löschen in den Keller. Hier war ein großer Raum voller Einrichtungsgegenstände und weiteren Lagermaterialien in Brand geraten. Es brannte hier in voller Ausdehnung und auch mit der entsprechenden Energie. Dennoch konnte bereits nach rund 15 Minuten „Feuer in Gewalt“ und nach 40 Minuten „Feuer aus“ vermeldet werden.

Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde das Gebäude auf Personen abgesucht. Glücklicherweise fanden die Einsatzkräfte niemanden an.

Da es sich um ein Abbruchobjekt handelt, ist der Schaden nicht relevant, kann aber dennoch nicht beziffert werden.