Leerungstage der Müllabfuhr im Münchner Westen werden geändert

Ab Montag, 6. November, ändern sich für viele Tonnenstandplätze im Münchner Westen die Leerungstage der Restmüll-, Papier- und Biotonne. Der Grund: Die Touren der Müllabfuhr wurden neu geplant. In folgenden Stadtteilen passt der AWM seine Touren an: Allach, Obermenzing, Untermenzing, Moosach, Neuhausen, Nymphenburg, Aubing, Neuaubing, Laim, Pasing, Freiham.

Diese Umstellungen sind von Zeit zu Zeit notwendig, da die Münchner Bevölkerung kontinuierlich wächst und die Bebauung nachverdichtet wird. Um den Münchner*innen weiterhin eine zuverlässige Müllentsorgung garantieren zu können, überprüft der AWM regelmäßig, ob die Mülleinsammel-Touren noch sinnvoll und effizient geplant sind. Deshalb hat der AWM einige Routen im Münchner Westen optimiert.

Die AWM-Mitarbeiter*innen werden alles daransetzen, dass die Umstellung möglichst reibungslos verläuft. Allerdings kann es in den ersten Wochen der Umstellung noch zu Nachjustierungen bei der Toureinteilung kommen. Der AWM bittet die Bürgerinnen und Bürger für eventuell unvorhergesehene Leerungsverschiebungen in dieser Zeit um Verständnis. Eigenbereitsteller – also Eigentümer, die selbst dafür zuständig sind, die Tonne zur Leerung an den Straßenrand zu stellen – wurden und werden von den Mülleinsammelpartien persönlich sowie mittels eines Informationszettels, der an der Tonne angebracht wird, über Änderungen informiert. Der Online-Abfuhrkalender wird in der Nacht zum 6. November aktualisiert, so dass in der Früh die Standplatzdaten mit den aktuellen Leerungsterminen abgerufen werden können unter http://www.awm-muenchen.de/abfuhrkalender.