Lehel: Taxi erfasst Fußgänger

Prinzregentenstraße – Am späten Sonntagabend hat ein Taxifahrer mit seinem Fahrzeug einen Fußgänger erfasst und diesen schwer verletzt.

Als der 21-jährige Münchner auf Höhe des “Haus der Kunst” auf die Fahrbahn der Prinzregentenstraße trat, hatte er vermutlich das stadteinwärts fahrende Taxi übersehen. Der Taxifahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste den jungen Mann. Dieser schlug auf der Windschutzscheibe auf und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort blieb er regungslos liegen.

Mehrere Passanten waren Augenzeugen des schrecklichen Unfalls und riefen unabhängig voneinander den Notruf 112. Der Disponent der Leitstelle schickte aufgrund der Schilderungen ein Hilfeleistungslöschfahrzeug als First Responder, einen Feuerwehr-Notarzt und einen Rettungswagen zur Einsatzstelle. Das Aufgebot an Rettungskräften versorgte den schwer verletzten Patienten. Anschließend kam er unter Notarztbegleitung in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Sowohl für den Taxifahrer als auch für die geschockten Augenzeugen kam ein Team der Krisenintervention zur Einsatzstelle. Das Unfallkommando der Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.